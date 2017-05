Em carta, Trump diz que Comey não é capaz de liderar o FBI

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta a James Comey, diretor do Escritório de Investigação Federal (FBI, na sigla em inglês), para comunicar sobre sua demissão. Na carta, o presidente afirma que recebeu e aceitou a recomendação do procurador-geral e do vice-procurador geral "e você está demitido e será removido do cargo, com efeito imediato".

"Eu concordo com o julgamento do Departamento de Justiça de que você não é capaz de efetivamente comandar o FBI", diz Trump, em um trecho da cargo. Segundo o presidente, "é essencial que encontremos uma nova liderança para o FBI que restaure a confiança na vital missão de aplicação da lei".

A notícia da demissão de Comey ocorreu há pouco, após um comunicado do porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, dizer que o pedido foi baseado nas recomendações do procurador-geral, Jeff Sessions, e do vice-procurador-geral, Rod Rosenstein.

