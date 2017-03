Em carta, May diz buscar parceria "profunda e especial" com UE após Brexit

O Reino Unido pretende construir uma parceria "profunda e especial" com a União Europeia e quer negociar tanto os termos da separação como os da nova relação entre as partes nesses próximos dois anos, afirmou a primeira-ministra Theresa May.

Segundo o texto da carta que invoca o artigo 50 da UE e dá início ao processo formal do Brexit, entregue hoje ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, a líder britânica diz que o governo de Londres não buscará manter sua inclusão no Mercado Único europeu, mas que pretende atingir um ambicioso tratado de livre comércio "como nenhum outro", que cubra setores em que ambos os lados são bastante interligados, como o financeiro.

O documento, que também anuncia a saída da Comunidade Europeia de Energia Atômica, diz que o país pretende buscar uma forte cooperação econômica e de segurança com a UE para que a região permaneça "forte, próspera e capaz de liderar o mundo, projetar seus valores e defender-se das ameaças de segurança". "Estamos deixando a União Europeia, mas não a Europa - e queremos continuar como parceiros e aliados comprometidos com nossos amigos em todo o continente", diz a carta.

May salientou ainda a necessidade de discutir "um encerramento justo para os direitos e obrigações do Reino Unido como membro", e que o fracasso em chegar aos novos termos de uma cooperação pode enfraquecer a luta contra o crime e o terrorismo.

"É por começarmos de um bom ponto - alinhamento regulatório, confiança nas instituições de ambos os lados e espírito de cooperação de décadas" que acredito que o acordo possa ser atingido no período estipulado pelo tratado", encerra May. (Marcelo Osakabe)

Veja Também

Comentários