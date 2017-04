Em carta a congressistas, Trump justifica ataques na Síria

A Casa Branca enviou hoje uma carta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a líderes democratas e republicanos do Congresso, explicando sua decisão de ordenar ataques aéreos na Síria.

Na carta, Trump disse que "agiu de acordo com os interesses vitais de segurança nacional e política externa dos EUA" e com "a minha autoridade constitucional para conduzir as relações internacionais".

Trump afirmou que estava enviando a carta como parte de seus esforços para "manter o Congresso plenamente informado, de acordo com a Resolução dos Poderes de Guerra".

O presidente americano recebeu amplo apoio pela ação militar, que os EUA dizem ter sido em responsa ao ataque químico que matou dezenas de pessoas nesta semana, na Síria, e que a Casa Branca acredita ter sido conduzido pelo próprio governo de Bashar al-Assad.

Mas alguns congressistas insistem que Trump precisa de aprovação do Congresso para atos de guerra. Fonte: Associated Press.

