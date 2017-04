Em Campo Grande, quem mantiver casas e terrenos limpos vai concorrer a prêmios

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta terça-feira (25), o decreto nº 13.139, que institui o Programa Especial contra a Dengue por meio de concurso e sorteio de prêmios entre os munícipes que mantiveram suas moradias e terrenos limpos.

A iniciativa faz parte da campanha de combate ao Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika, chikungunya e outras doenças como a febre amarela, lançada pelo prefeito Marquinhos Trad no mês de março, em evento na Câmara Municipal de Campo Grande.

De acordo com o documento, publicado na página 1 do Diogrande edição nº 4.868, a prefeitura irá distribuir prêmios aos contribuintes que mantiverem os seus quintais limpos e dará uma bonificação de R$ 1 mil aos agentes de saúde responsáveis por atender a região contemplada.

O prefeito de Campo Grande reforça que a iniciativa inovadora de oferecer prêmios aos contribuintes é de extrema importância para incentivar e mobilizar a população para esta causa.

“Todos nós sabemos que a saúde é dever do estado e nós não estamos nos negando a oferecer à população. Estamos pedindo ajuda e queremos contar com parceria de todos no combate ao Aedes. É preciso que todo mundo faça a sua parte, mantendo os quintais limpos, jogando o lixo no local certo. Nós vivemos em um país tropical e nosso clima é propenso para a proliferação deste mosquito. Por isso, é preciso esta união. De mão dadas, sem medir esforços, vamos lutar para evitar que ele vença”, pondera Marquinhos Trad.

Conforme o decreto, o sorteio se dará entre os contribuintes que tiverem com o cupom armazenado nas urnas do concurso “IPTU dá prêmios 2017”. O sorteio será realizado no mês de maio, em local a ser definido previamente pelo Poder Executivo. Os participantes do programa concorrerão aos seguintes prêmios: 3 motocicletas; 2 notebooks; 5 televisores; 5 lavadoras de roupas e 5 geladeiras.

Os prêmios oferecidos no sorteio serão adquiridos por meio de parceria com a Caixa de Assistência a Saúde dos Servidores de Mato Grosso do Sul (Cassems), que viabilizou a doação de recurso em dinheiro, do qual R$ 60 mil será destinado aos prêmios e R$ 20 mil para a bonificação dos agentes.

Veja Também

Comentários