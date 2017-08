Em Campo Grande Joalheria realiza Trunk Show

O Trunk Show, um clássico na agenda de eventos H.Stern, gera expectativa entre clientes em todas as cidades brasileiras onde é promovido. O evento que só acontece uma vez por ano em cada loja da rede é a oportunidade para reciclar aquelas joias que há muito estavam guardadas. Desta vez, será realizado entre 07 e 12 de agosto na H.Stern do Shopping Campo Grande.



Durante o Trunk Show, a H.Stern aceita joias usadas como parte do pagamento na compra de novas peças. Elas têm o peso do ouro avaliado por um especialista e o valor apurado nesta avaliação é imediatamente convertido em crédito para novas compras.



No caso das peças que têm pedras, estas não entram na negociação. Apenas o ouro das peças usadas é considerado. As pedras podem ser devolvidas para o cliente ou aproveitadas para a criação de peças exclusivas, desenhadas com a ajuda de um consultor da joalheria.



Neste período, a H.Stern apresenta uma seleção especial de joias para ajudar os clientes na escolha das novas aquisições. Há desde peças clássicas como brincos e anéis de ouro e diamantes, até criações exclusivas, como as joias-desejo da coleções Rock Season, ou as inspiradas nas coroas de reis e rainhas, entre outras.

