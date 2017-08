Em Campo Grande Clínica Gera realiza Simpósio de Medicina Reprodutiva

Referência em reprodução humana assistida, a Clínica Gera, realizará em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, nos dias 18 e 19 de agosto, o Iº Simpósio de Medicina Reprodutiva. O evento, que acontecerá na Associação Médica de Mato Grosso do Sul, contará com a organização dos médicos Antônio Miziara Neto, Klíssia Pires Souza e Thiago Souza, parceiros da Clínica Gera na região.

A programação científica abordará os últimos progressos e temas relevantes aos profissionais da área, além das condutas práticas mais atuais e temas como: infertilidade no consultório ginecológico; avaliação inicial do casal infértil; correção de alterações clínicas para restaurar a fertilidade natural; quando operar a mulher infértil; coito programado e inseminação intrauterina; estimulação ovariana para baixa complexidade; abortamento de repetição; avaliação da reserva ovariana e preservação social da fertilidade; SOP e infertilidade; entre outros.

O I Simpósio de Medicina Reprodutiva contará com a presença de especialistas como Joji Ueno (fundador e diretor da Clínica Gera), Marise Samama (Clínica Gera/SP), José Eduardo (Clínica Gera/MS), Orlando Monteiro Junior (Clínica Gera/MS) e Augusto Mitsukuni Suguimoto (Dourados/MS).

Sobre Dr. Joji Ueno

Prof. Dr. Joji Ueno é ginecologista, doutor em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), Coordenador do Curso de Pós-graduação Lato Sensu do Instituto GERA, Responsável pelo Setor de Histeroscopia Ambulatorial do Hospital Sírio-Libanês. Fundador e diretor da Clínica Gera, também é autor livro “ Cirurgia Vídeo-Endoscópica em Ginecologia “. Ex-Fellow do “The Jones Institute for Reproductive Medicine”, Norfolk, VA, USA.

Clínica Gera

A Clínica Gera foi fundada em 1993, em São Paulo, pelo Prof. Dr. Joji Ueno e conta com um corpo clínico com mestrado e/ou doutorado pela USP e pela Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP. Possui filial em Campo Grande e dezenas de ginecologistas parceiros distribuídos pelo Brasil. A Clínica Gera conta também com cursos de pós-graduação na área de reprodução humana, além de assessoria clínica e cirúrgica a outros especialistas do segmento de medicina. A clínica é referência nacional na restauração da fertilidade, em videolaparoscopia ginecológica e em vídeo-histeroscopia.

