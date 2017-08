Em Caarapó secretaria de saúde realiza vacinação na zona rural

A Secretaria Municipal de Saúde de Caarapó vai fazer vacinação itinerante por diversas regiões da zona rural de Caarapó. Segundo informou o Departamento de Vigilância Epidemiológica, a campanha é direcionada a crianças e adolescentes menores de 15 anos. Também será feita a vacinação antirrábica para cães e gatos.

A campanha de vacinação na zona rural de Caarapó será realizada no período de 14 de agosto a 1° de setembro, com a seguinte programação: 14 e 15/08 – região da Fazenda Rancho Verde e Café Porã; 16/08 – Fazenda Liberal; 17 e 18/08 – Fazenda Saverá/Bicuí; 21 e 22/08 – Comunidade Sete Voltas e Fazenda Beluzo; 23 e 24/08 – Boi Jaguá e Comunidade Biagi; 25 e 28/08 – Major Pedro; 29 e 30/08 – Serrito e Poíque; 31/08 e 1°/09 – Colônia Saiju e Fazenda Santa Fé.

A vacinação é uma estratégia que visa diminuir o risco de transmissão de doenças preveníveis por vacinação, assim como reduzir taxas de abandono do esquema vacinal. A importância da realização desta estratégia é garantir o controle, eliminação e erradicação das doenças imunopreveníveis. As ações de imunização têm confirmado resultados exitosos nos país. Um exemplo é a erradicação da poliomielite e eliminação do sarampo e da rubéola.

No entanto, para manutenção desses resultados, é necessário que todas as crianças e adolescentes estejam com sua caderneta de vacinação em dia com todos os esquemas vacinais completos. Assim, essa estratégia é mais uma oportunidade para atualizar a situação vacinal deste público.

Zona Urbana

Na cidade, a campanha de multivacinação e atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes será realizada entre 11 e 22 de setembro, devendo o Dia D ocorrer em 16 de setembro. Já a vacinação antirrábica na cidade será realizada no dia 23 do mesmo mês.

