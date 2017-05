Em Caarapó, palmeiras de avenida são furtadas

O que leva uma pessoa – ou pessoas – a furtar mudas de árvores plantadas em uma via pública? Seria por necessidade de levantar um dinheirinho extra ou o objetivo é apenas atrapalhar os serviços de urbanização das vias urbanas sob a responsabilidade do Poder Público?

A verdade é que desconhecidos estão furtando mudas de palmeira imperial plantadas no prolongamento da Avenida Duque de Caxias, que liga a cidade ao balneário municipal. “É uma vergonha”, comenta o prefeito Mário Valério (PR), que mandou registrar boletim de ocorrência na delegacia de polícia local. “A gente luta para deixar a cidade limpa, mais bonita. Já plantamos milhares de árvores ornamentais, mas sempre tem um vândalo ou ladrão para destruir ou furtar”, continua.

No BO, registrado por representante da área de paisagismo, o comunicante afirma desconhecer testemunhas que presenciaram o furto ou mesmo indícios da autoria do delito.

As mudas plantadas pela prefeitura no local do furto e em outras regiões da cidade – cerca de 120 unidades - são provenientes de doação do ex-vereador Joaquim Lins. A prefeitura já tratou de substituir as mudas que sumiram.

