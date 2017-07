Em Caarapó, Governo do Estado investe R$ 2,1 milhões na construção de ponte de concreto

Com investimentos de R$ 2,1 milhões, o Governo do Estado e o Governo Federal constroem uma ponte de concreto armado sobre o Rio Amambai, na Estrada Fazenda Cascavel, divisa de Caarapó com Amambai. Segundo o governador Reinaldo Azambuja a travessia vai integrar regiões, fomentando o desenvolvimento local.

A nova travessia resolve o problema da ponte de madeira que fica no mesmo local e sofre danos frequentes devido às chuvas que caem na região. Segundo o governador Reinaldo Azambuja, a edificação ainda objetiva contribuir com a evolução e o progresso da cidade.

No total estão previstos investimentos de mais de R$ 104 milhões em 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul. Dessas 90 pontes, 31 já entregamos, 21 estão em execução e outras 38 passam por processo de licitação.

