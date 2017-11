Em Caarapó, governador entrega investimentos e anuncia reconstrução do balneário municipal

Recursos estaduais em obras já concluídas e em andamento somam R$ 36 milhões.

Campo Grande (MS) – Obra emblemática para Caarapó, a reconstrução do balneário municipal foi anunciada hoje (20.11) pelo governador Reinaldo Azambuja, durante a entrega de melhorias para o município onde os investimentos estaduais somam R$ 36 milhões incluindo contrapartida aos recursos de emendas parlamentares.

“É um sonho antigo de Caarapó e um desejo da população e da prefeitura que nós vamos tornar realidade”, afirmou Reinaldo Azambuja ao assinar autorização para iniciar o processo licitatório de elaboração do projeto de reconstrução do local, destruído pelas chuvas no final de 2015.

A previsão do Estado é de investir R$ 2,8 milhões na recuperação da área de lazer, projeto que inclui também a drenagem e pavimentação no segmento da rodovia que dá acesso ao balneário Airton Senna.

Trecho de 1.258 metros de acesso ao local, pela Avenida Duque de Caxias, já foi pavimentado pela gestão estadual, que agora fará mais investimentos para completar a ligação com o balneário.

Além do anúncio da recuperação da área de lazer, Reinaldo Azambuja visitou obras e fez a entrega de investimentos em educação e infraestrutura. “É uma alegria poder fazer essas inaugurações, entregas e visitas a obras que são importantes para o desenvolvimento de Caarapó”, enfatizou.

No início da manhã, ele descerrou a placa da obra de pavimentação asfáltica da MS-156, no trecho do entroncamento da MS-163 com a MS-378. Os trabalhos contemplaram extensão de 14 quilômetros no acesso à Usina Raizen. “Essa obra cria uma condição melhor tanto para a ampliação de investimentos da própria empresa quanto para os funcionários”, destacou o governador.

“Esse é um momento histórico para Caarapó e quero agradecer ao governador e à Assembleia Legislativa que também têm sido parceira. Se não fossem essas parcerias a gente não teria conseguido realizadas tantas obras em tão pouco tempo”, declarou o prefeito Mário Valério.

Presente no evento na inauguração das obras, o secretário estadual de Infraestrutura Marcelo Miglioli falou sobre o compromisso do Estado com o município. “É importante que o que foi pactuado seja cumprido. E tudo que foi pactuado aqui em Caarapó está sendo cumprido, e quem ganha com isso é a população”, observou.

Entregas

Depois de inaugurar as obras na rodovia que dá acesso à usina, o governador acompanhado do prefeito visitou as obras de drenagem na Avenida Santos Dumont. Em seguida, fez a entrega da reforma da Escola Estadual Arcênio Rojas, cujos investimentos estaduais foram de quase R$ 1 milhão.

“Nunca foi feita uma reforma como essa na escola, eram só paliativos e ela tinha tinta de 20 anos atrás”, contou o prefeito. Contrapartida estadual a emendas parlamentares garantiu também a reforma da Escola Municipal Rui Barbosa. O governador anunciou ainda a reforma hidráulica e elétrica da Escola Joaquim Viana para posterior instalação de climatizadores, também fruto da parceria via emendas.

Foi entregue ainda a construção da ponte de concreto armado sobre o Rio Amambai, que recebeu investimentos de R$ 2 milhões.

Reinaldo Azambuja fez ainda a entrega de certificados para alunos do Projeto Bombeiros do Amanhã. Ele e o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, receberam camisetas do projeto, que atende centenas de crianças e adolescentes de 7 a 15 anos. Parceria incluindo emendas parlamentares garantiu a construção de uma piscina que será feita no local para atender os alunos.

“Os Bombeiros hoje são a instituição que têm a maior confiança da sociedade e transformar esse conhecimento em um projeto social é fundamental”, afirmou o governador.

“Além da nossa missão institucional de salvar vidas, também trabalhamos com projetos sociais que contribuem para formação dos futuros cidadãos”, explicou o comandante dos Bombeiros, major Matos.

Na agenda desta segunda-feira, o governador também conheceu as novas instalações da delegacia de Polícia Civil, em espaço cedido pela prefeitura. O antigo prédio da delegacia foi transformado em uma unidade penal.

Estiveram também presentes na agenda a vice-governadora Rose Modesto; os secretários estaduais Eduardo Riedel, Marcelo Miglioli, José Carlos Barbosa, Maria Cecília Amêndola da Motta; os deputados Coronel Davi, Rinaldo Modesto, Onevan de Matos, Zé Teixeira, Graziele Machado e Enelvo Felini; a prefeita de Dourados Délia Razuk; vereadores de Caarapó, e delegado-geral da Polícia Civil Marcelo Vargas Lopes.

Danúbia Burema e Paulo Yafusso – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos. Chico Ribeiro