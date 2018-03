Em busca de dinheiro para o muro, Trump deve viajar à Califórnia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve viajar à Califórnia pela primeira vez desde que ocupou o cargo, para levantar dinheiro para o muro que pretende construir na fronteira com o México.

Na Califórnia, que é o estado mais rico e mais populoso dos EUA, Trump perdeu para a democrata Hillary Clinton, nas eleições presidenciais de 2016, por uma diferença de 4 milhões de votos. Juízes do estado ainda desafiaram sua agenda muitas vezes vista como xenófoba, bloqueando várias ordens do presidente contra a imigração.

Trump deve chegar à Califórnia na terça-feira e sua visita deve incluir uma parada em San Diego para inspecionar oito protótipos para o prometido muro. Ele também deve falar com membros do exército e ir para Beverly Hills angariar fundos para a estrutura.

As aparições de Trump no estado de tradição esquerdista durante a campanha presidencial de 2016 foram marcadas por conflitos violentos entre apoiadores e opositores do republicano. Fonte: Associated Press.