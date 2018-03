Em Brasília, vice-governadora Rose Modesto cobra mais recursos para segurança na fronteira de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul vai ter até abril para apresentar o seu projeto e solicitar os recursos - Katiuscia Fernandes

A vice-governadora Rose Modesto defendeu nesta quinta-feira (1), durante reunião em Brasília com o presidente Michel Temer – que teve a participação de 16 governadores e outros sete vices – que a região de fronteira receba tratamento diferenciado por ser rota do tráfico e contrabando de produtos, principalmente, armamentos.

Durante o encontro, o presidente anunciou que os governos estaduais e municípios com mais de 500 mil habitantes vão ter direito a uma linha de crédito de R$ 42 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para criação de sistemas de inteligência e programas de reequipamento das polícias, incluindo compra de armamento. Para este ano serão R$ 5 bilhões.

O Governo de Mato Grosso do Sul vai ter até abril para apresentar o seu projeto e solicitar os recursos. Em junho, serão divulgados os projetos aprovados e em agosto começam a ser implantados os programas, segundo cronograma divulgado pela presidência da República.

De acordo com Rose Modesto, Mato Grosso do Sul gastando em média R$ 120 milhões/ano com os presos transnacionais.

Ainda durante o encontro o ministro Raul Jungmann fez o compromisso de retomar o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)