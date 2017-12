Em Brasília, Reinaldo Azambuja assina tratado da ferrovia e discute gás natural

A partir de janeiro de 2018, o Governo de Mato Grosso do Sul deverá ampliar, a compra direta do gás natural boliviano, dos atuais 600 mil metros cúbicos/dia para dois milhões de metros cúbicos/dia, e assim atender a termelétrica que está sendo implantada entre os municípios de Corumbá e Ladário.

O acordo foi definido nesta terça-feira (5.12) pelo governador Reinaldo Azambuja, em reunião com o presidente da Bolívia, Evo Morales, em Brasília. Reinaldo Azambuja explicou que a compra direta do insumo será oficializada em reunião em Puerto Ustarez (Beni), no dia 30 de janeiro do próximo ano.

Reinaldo reforçou que para o Governo, é primordial que a MSGÁS continue com a possibilidade de ofertar gás dentro da política de atração de investimentos, com preço competitivo.

Ainda durante o encontro foi assinado um tratado da Ferrovia Bioceânica.

O governador Reinaldo Azambuja apresentou outras demandas de Mato Grosso do Sul com o país vizinho.

Essas propostas foram entregues ao governo boliviano através de um documento que busca estabelecer um sistema de parceria entre Mato Grosso do Sul e a Bolívia, possibilitando transferência tecnológica, relações sociais e relações de fronteira, visando o desenvolvimento integrado da região de fronteira entre a Bolívia e o Estado.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)