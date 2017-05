Em Brasília, prefeito de Caarapó participa de evento municipalista e busca benefícios para a cidade

O prefeito de Caarapó, Mário Valério (PR), participa na Capital do País da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). Esta é a 20ª edição do evento, que se consolidou como o maior do mundo em número de autoridades presentes. Todos os anos, milhares de prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores se reúnem para debater os assuntos comuns do movimento municipalista junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

De acordo com o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, um dos pontos altos do evento é o alinhamento das propostas municipalistas para uma posterior apresentação aos representantes do governo federal e do Congresso Nacional. “É um momento de encaminhamento e aprofundamento da pauta municipalista, com a presença do presidente da República, de mais de 15 ministérios e do Congresso Nacional, através do presidente da Câmara, líderes e deputados, e Senado, igualmente. Todos os anos reunimos esses representantes por entender que é uma oportunidade de estreitar o diálogo e sinalizar, aproveitando a presença de milhares de gestores de todo o Brasil, quais são os gargalos existentes, bem como as propostas do movimento municipalista a respeito dessas questões”, declarou à Agência CNM.

Mário Valério afirma que é importante “a união dos gestores pelas causas comuns aos municípios”. Conforme o dirigente, a demonstração de forças será importante para novas conquistas no campo da gestão pública, bem como para a busca da solução de problemas que afligem os municípios.

Agenda

Além de participar da Marcha, o prefeito Mário Valério cumpre uma extensa agenda em Brasília. O gestor caarapoense tem encontros agendados com senadores e deputados federais de Mato Grosso do Sul. O Poder Executivo municipal possui dezenas de projetos tramitando em órgãos federais, cujo conteúdo está relacionado especialmente a obras de infraestrutura urbana em Caarapó.

Valério explicou que os encontros com os parlamentares têm o objetivo de consolidar o apoio dos representantes sul-mato-grossenses no Congresso Nacional para a viabilização dos recursos para as ações previstas nos projetos. Nesse sentido, Mário Valério disse estar confiante na participação dos senadores e deputados federais com quem vai manter agenda. “Em muitas oportunidades, os parlamentares têm sido grandes parceiros de Caarapó na defesa dos interesses da nossa gente, e creio que dessa vez não será diferente”, observou o prefeito, que retorna a Caarapó nesta quinta-feira.

