Governador Reinaldo Azambuja participa da 8ª reunião do Condel e defende acesso das cooperativas ao FCO

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) cumpre agenda nesta quarta-feira (27), em Brasília (DF), onde participa, da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Condel/Sudeco (Desenvolvimento do Centro-Oeste).

Na ocasião, o governador cobrou o acesso das cooperativas ao FDCO (Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Centro-Oeste) e também solicitou o aumento do limite para as cooperativas de crédito.

Reinaldo ainda apresentou proposta que equipara os prazos de financiamento de custeio agropecuário de projetos de investimentos aos mesmos prazos concedidos ao capital de giro associado nas Linhas de Financiamento de Desenvolvimento Rural, do FCO Verde e de Integração Lavoura-Pecuária Floresta.

O Condel é órgão de administração colegiada, instituído como instância de deliberação superior da Sudeco e de natureza permanente.

No período da tarde, Reinaldo Azambuja participa da reunião mista especial do Congresso sobre a Lei Kandir.

