Em Brasília, governador garante mais R$ 70 milhões para recuperação de estradas

O governador ainda se reuniu com o chefe de gabinete do Ministro Onix Lorenzoni, Leandro Barbosa de Lima - Foto: Divulgação

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2019/11/07.11.19-GOV-BRASILIA-PORTAL.mp3

Na manhã desta quinta-feira, dia 07, o governador Reinaldo Azambuja e o secretário da Semagro, Jaime Verruck, se reuniram, em Brasília com o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, de quem teve a garantia de que mais recursos virão para a recuperação das BR’s que cortam o Estado, como a BR-419, que diminui a distância entre Rio Verde e Porto Murtinho em mais de 100km.

Já quanto as rotas bioceânicas, rodoviária e ferroviária, o ministro Tarcísio classificou como as duas melhores e mais importantes concebidas pela Brasil, e anunciou que já estão disponíveis os recursos para o projeto do acesso de 12km da BR-267 à ponte de Carmelio Peralta.

O governador ainda se reuniu com o chefe de gabinete do Ministro Onix Lorenzoni, Leandro Barbosa de Lima, com quem tratou sobre a recomposição de recursos do Governo Federal para Mato Grosso do Sul.

O Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da Rota, que define quais serão as obras necessárias na BR-267 para que ela suporte as cargas dos Portos, também foi pauta da reunião.