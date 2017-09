Em Bonito, clube coloca área à venda bem no acesso principal da cidade

Uma boa oportunidade se abre este mês, com a venda da área do Clube Recreativo Bonitense / Divulgação

A cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, é reconhecida como o maior destino ecoturístico do Brasil e, por isso mesmo, alvo de investimentos em vários segmentos estruturais. Uma boa oportunidade se abre este mês, com a venda da área do Clube Recreativo Bonitense. Trata-se de um campo de pouco mais de quatro hectares (parte da Fazenda Lomba) bem no acesso principal da cidade, às margens do km 04 da Rodovia Bonito – Guia Lopes da Laguna (Rua Pilad Rebuá s/n). Está distante apenas 3 km do Balneário Municipal, 2 km do acesso para o Aquário Natural e bem próximo do Loteamento Tarumã, um dos principais da cidade.

A diretoria do grupo está disponibilizando o imóvel por meio de leilão eletrônico (apenas via Internet) já aberto e com encerramento previsto para o dia 13 de setembro (quarta-feira) a partir das 15 horas (horário MS) – 16 horas no horário de Brasília.

A área está sendo vendida com suas benfeitorias, incluindo parte da fundação e alicerce da planta baixa de um clube de lazer. O interessado no pregão deve acessar o portal da Casa de Leilões pelo link http://www.casadeleiloes.com.br/externo/lote/detalhes/13105, onde também podem ser conferidas imagens fotográficas da área a ser leiloada.

Estão aptas a participar pessoas físicas e jurídicas de qualquer lugar do Brasil ou seus procuradores desde que munidos de documento público ou particular de mandato. Exceção se faz para quem esteja declarado inidôneo ou que estejam suspensas do direito de licitar e contratar com as administrações públicas federal, estaduais e municipais. Também estão impedidas as empresas que esteja sob falência, recuperação judicial, concursos de credores, dissolução e liquidação além de consórcio de pessoas jurídicas.

A participação no leilão exige um cadastro prévio junto ao portal, que deve ser providenciado pelo interessado através do endereço www.casadeleiloes.com.br. O lance inicial pelo imóvel, fixado pela diretoria do Clube é de R$ 590 mil, com incremento mínimo de R$ 500. O pregão está sob a responsabilidade da leiloeira oficial Regina Aude.

