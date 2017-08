Em audiência, Marun solicita apoio financeiro em ações na saúde para todos os municípios

Para discutir demandas orçamentárias na área da saúde do Mato Grosso do Sul, o Procurador Parlamentar da Câmara, deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS), foi recebido, na tarde desta terça-feira (01), pelo ministro Ricardo Barros.

Durante a audiência, Marun solicitou apoio financeiro em ações na área da saúde para todos os municípios do Estado, como a ampliação e reformas em hospitais, postos e unidades de saúde e o repasse de verbas para o custeio de equipamentos e ambulâncias.

Com boas expectativas, Marun afirmou que o encontro foi bastante produtivo. “O ministro acolheu as demandas e se mostrou sensível com os pleitos apresentados. Estou confiante que Ricardo Barros irá atender às nossas reivindicações, que vão melhorar e muito a saúde básica do Mato Grosso do Sul”, disse o deputado.

