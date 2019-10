Em Aquidauana, Sanesul investe R$ 7,9 mi e beneficia mais de 2 mil famílias com rede de esgoto

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), está executando obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Aquidauana, que nesta quinta e sexta-feira (3 e 4) recebe o programa Governo Presente, quando o governador Reinaldo Azambuja receberá em audiência prefeitos de 16 municípios da região.

Com recursos próprios no valor de mais de R$ 7,9 milhões, a estatal está construindo 41,45km de rede coletora de esgoto, 2.195 ligações domiciliares, entre outras obras de esgotamento sanitário.

“Essas obras irão elevar a cobertura de esgoto na cidade, levando mais saúde para a população e preservação ambiental. Isso porque a Sanesul trata todo esgoto que coleta, respeitando a legislação ambiental. Aquidauana está passando por um momento muito importante na área de saneamento”, destacou o diretor de engenharia e meio ambiente da estatal, Helianey Paulo da Silva.

Para o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, as obras de coleta de esgoto representam um verdadeiro avanço para o desenvolvimento local.

“Esse progresso que está acontecendo em Aquidauana só é possível graças à parceria do município com o Governo do Estado, por meio da Sanesul. Em diversos municípios estamos com grandes obras em execução. Ao longo dos 40 anos de existência da empresa, foi possível universalizar o fornecimento de água tratada. Nossa meta agora é elevar cada vez mais os índices de cobertura de esgoto”, ressaltou o diretor-presidente.

Maiores do Brasil

A estatal Sanesul é uma das quatro empresas de Mato Grosso do Sul na lista das maiores do Brasil, segundo o Valor Econômico. A relação deste ano das mil maiores que atuam no país é liderada pela Petrobras, seguida por JBS e Vale.

Além da empresa de saneamento, que ocupa a 879ª posição, as outras sul-mato-grossenses são: Taurus (309ª), Copasul (461ª) e Iaco Agrícola (793ª).

De acordo com a publicação, a receita líquida da empresa Sanesul é de R$ 506,1 milhões, com lucro líquido em 2018 de R$ 95,5 milhões e R$ 151,8 milhões de Ebitda.

Ebitda é a sigla em inglês para earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) – um indicador que mostra o quanto a empresa está gerando com suas atividades operacionais, não incluindo investimentos financeiros, empréstimos e impostos.

Por meio desse índice o investidor consegue avaliar a realidade financeira da companhia, sua competitividade e eficiência.

A relação completa das maiores empresas do País pode ser acessada no endereço: https://www.valor.com.br/valor1000/2019/ranking1000maiores

Assessoria de Comunicação da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) com Paulo Fernandes (Subcom)