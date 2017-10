Em Antônio João, Reinaldo Azambuja entrega moradias e anuncia obras de pavimentação

Parceria do governo com prefeitura garantiu a solução para famílias que haviam perdido suas moradias após conflito indígena.

Campo Grande (MS) – Em agenda na região de fronteira, o governador Reinaldo Azambuja fez na manhã desta terça-feira (10) a entrega de 50 unidades habitacionais, construídas em parceria com a prefeitura, e anunciou obras de recuperação asfáltica, que vão contemplar a quase totalidade da área urbana do município de Antônio João, distante 318 quilômetros de Campo Grande.

No Loteamento Pôr do Sol foram entregues 20 casas, em terreno doado pela prefeitura com material de construção custeado pelo Estado. As famílias beneficiadas são oriundas do Residencial Campestre e tiveram as antigas casas ocupadas durante protesto indígena, sendo obrigadas a abandonar o local passando a viver de aluguel.

Esse foi o caso do agricultor Apolônio Gonçalves, de 64 anos, que pagou aluguel por mais de um ano. Ao receber a chave de sua casa, nesta manhã, ele agradeceu pelo empenho do Governo com a prefeitura que firmaram parceria para resolver a situação das famílias prejudicadas pelo conflito indígena.

Ele contou que a construção das casas foi feita em regime de mutirão, com a ajuda dos novos mutuários. “Foi muito difícil, mas hoje a casa está pronta. Eu me sinto muito feliz e agradeço aos políticos envolvidos, à prefeitura e ao governador Reinaldo Azambuja”, declarou.

No Loteamento Portal da Serra, onde mais 30 unidades habitacionais foram entregues também por intermédio da parceria do Estado com prefeitura – desta vez incluindo recursos federais – a emoção tomou conta de quem ia receber pela primeira vez a chave de sua casa.

Casa nova para o bebê

Para a pedagoga Regina Aguilar de Oliveira, de 29 anos, a conquista do sonho teve ainda mais significado porque vai abrigar também o bebê que ela espera. “Nasci e moro aqui em Antônio João e é minha primeira casa própria, vou morar com meu esposo, filho e estou grávida. É maravilhoso ter mais um filho já morando na nossa casa”, comemorou.

O motorista Osnei Flores Dutra, de 40 anos, já fez planos para aumentar a casa com o dinheiro que vai economizar com o aluguel. “É uma conquista inesquecível”, declarou, sobre a sensação de receber as chaves do imóvel no Loteamento Portal da Serra.

Além das casas entregues, o governador Reinaldo Azambuja assinou a autorização para início das obras no Loteamento Pôr do Sol II, pelo Programa Lote Urbanizado, também em parceria com a administração municipal.

Mais investimentos

Em seu discurso, Reinaldo Azambuja anunciou mais investimentos para o município. Entre eles, a pavimentação da região conhecida como Copo Sujo até o distrito da cabeceira do APA, obra que será licitada nos próximos dias. O anúncio foi recebido com entusiasmo pela população. Na avaliação do governador, os investimentos levarão maior competitividade à região.

“Essas obras mostram a presença e a parceria do governo com a administração municipal. Aqui a gente está trabalhando junto com Antônio João, como estamos fazendo pelos 79 municípios”, declarou Reinaldo Azambuja. “Toda a fronteira e toda a região tem a presença e o apoio do governo do Estado”, completou.

Ele lembrou que amanhã Mato Grosso do Sul completa 40 anos e está em um bom caminho, com investimentos sendo feitos indistintamente em todos os municípios. “Encontramos um jeito de administrar que beneficia todos os municípios com obras importantes”, destacou.

Para a prefeita Márcia Marques, as entregas feitas são um marco para o município. “O recapeamento vai contemplar praticamente toda a cidade e trará um benefício muito grande para todos”, enfatizou, ao agradecer a parceria com a gestão estadual. As entregas contaram com a presença de vereadores, deputados estaduais e lideranças da região.

