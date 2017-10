Em Antônio João, Governador Reinaldo Azambuja autoriza e entrega obras importantes

A parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de Antônio João tem garantido a realização do sonho da casa própria para 90 famílias no município. Nesta terça-feira (10), véspera do aniversário de 40 anos de Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja entrega as chaves 50 moradias, além de outras obras que estão sendo entregues e autorizadas.

São 30 unidades habitacionais do Loteamento Portal da Serra / Programa FGTS; 20 moradias do programa conduzido pelo município no bairro Portal do Sol II, onde coube ao Estado o investimento de R$ 336.816,40.

Outras 40 unidades habitacionais serão construídas no Loteamento Por do Sol II (terreno da Prefeitura), por meio do Programa Habitacional Lote Urbanizado, do governo do Estado.

Atualmente, o programa tem 1.045 bases residenciais contratadas em 17 municípios.

O governo do Estado também vai investir R$ 1.547.737,52 em obras de recapeamento em diversas ruas de Antônio João.

Além disso o governador Reinaldo Azambuja, celebrou o Termo de Cooperação Técnica Desportiva entre o Estado, e a Prefeitura Municipal de Antônio João/MS.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

