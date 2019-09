Em aniversário, Governo presenteia Rio Brilhante com R$ 30 milhões em obras

Rio Brilhante (MS) – A vida está melhor para o operador de máquina Ednei da Silva, de 36 anos, em Rio Brilhante – a 165 quilômetros de Campo Grande. É que a Rua Carlos Barbosa Martins, em que ele mora com a mulher e o filho, de 12 anos, recebeu o tão esperado asfalto. “Antes era muito barro e, nos dias secos, poeira. Era terrível”, contou.

O aposentado Milton Alves de Souza, de 64 anos, não esconde a felicidade ao lembrar da chegada do maquinário no dia 1 de setembro do ano passado para implantar o asfalto que acabou com o sofrimento dele e da família, na mesma rua, no bairro Nova Rio Brilhante.

“Aqui era um barro danado. A gente não conseguia sair de casa quando chovia. A terra aqui não é como em Campo Grande. Ela é mais escura. A lama que forma parece uma cola. Agora ficou muito bom”, afirmou.

A visita do governador Reinaldo Azambuja a Rio Brilhante, a 165 quilômetros de Campo Grande, deixou um legado de quase R$ 31 milhões em investimentos, entre obras entregues, lançadas e em licitação, além da entrega de um caminhão para a coleta seletiva de lixo reciclável, de uma ambulância e de materiais esportivos para as escolas estaduais.

Rio Brilhante comemora 90 anos de fundação. O município nonagenário recebeu e teve autorizadas obras de pavimentação e saneamento, ganhou um Centro de Comercialização para Agricultura Familiar e um caminhão para a coleta seletiva.

“Aqui assinamos quase R$ 31 milhões só hoje. E nos próximos três anos teremos ainda mais investimentos para Rio Brilhante”, disse Reinaldo Azambuja.

O prefeito de Rio Brilhante, Donato Lopes da Silva, destacou a parceria do Governo do Estado com o Município. “Nunca, na história de Rio Brilhante, um governador de tanto pela nossa cidade”, declarou.

Dois bairros já foram beneficiados com coleta e tratamento de esgoto: Nova Brilhante e Pró-Moradia XIV. O valor investido nessas obras de esgotamento foi de R$ 4,4 milhões em recursos próprios.

No Nova Rio Brilhante, foram executados 14,7 quilômetros de rede coletora e feitas 1.232 novas ligações domiciliares de esgoto, conectando todas essas famílias ao tratamento de esgoto doméstico que é operado pela Sanesul. No outro bairro foram executados 11,2 quilômetros de rede e 974 ligações domiciliares.

O Governo vai investir ainda mais R$ 10,9 milhões em saneamento em Rio Brilhante. O recurso é proveniente do programa ‘Avançar Cidades – Seleção Contínua’, viabilizados pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) junto à Caixa Econômica Federal.

Participaram das entregas, além de governador e prefeito, os secretários de Estado Eduardo Riedel (Segov), Jaime Verruck (Semagro) e Sérgio de Paula (Articulação Política), direror-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro e o deputado Estadual Professor Rinaldo, entre outras autoridades.

