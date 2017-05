Em Amambai, Miglioli se reúne com mais oito prefeitos e fala sobre planejamento do Governo

Campo Grande (MS) – Dando continuidade as visitas à região sul do Estado, o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, se reuniu nesta quarta-feira (3), em Amambai, com os prefeitos de vereadores locais e dos municípios de Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Tacuru, Sete Quedas, Paranhos, Caarapó e Juti. A visita faz parte de uma ação do Governo do Estado de conferir in loco as demandas dos municipais assim como vistoriar obras em execução.

Durante o encontro em Amambai, Miglioli apresentou um resumo das ações do Governo desde 2015 e falou sobre o planejamento para os próximos anos. “Nosso programa de governo é de quatro anos e, desde o início da gestão, fizemos vários programas que se complementam. Começamos com o Obra Inacabada Zero, o qual já realizamos quase 100% das obras da gestão anterior, realizamos um programa de manutenção de rodovias, pavimentação urbana, projetos executivos, implantação e pavimentação de rodovias, além de um programa robusto de pontes, onde o governo já iniciou e já entregou parte de 80 novas pontes em concreto armado para todo o Estado”, contou.

Ainda de acordo com o secretário, estão em fechamento um programa de pavimentação e restauração de rodovias e um de infraestrutura urbana, que conta com recursos de emendas parlamentares e do Estado. “Nós teremos nos próximos dois anos obras para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Nossa intenção é até outubro efetuar todas as licitações para essas obras, porque sabemos que é um trabalho pesado, que temos que contratar projetos, licitar, mas estamos pegando firme nesse sentido. Queremos licitar todas as obras e, conforme as licitações, forem acontecendo já vamos dar a ordem inicial de serviço imediata”, pontuou.

Em Amambai o secretário também se reuniu com os produtores locais onde falou sobre o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul) e ouviu as demandas da região.

