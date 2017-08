Em Amambai, Governo do Estado garante 28 moradias por meio do Programa “Lote Urbanizado”

O Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Prefeitura de Amambai e cidadãos selecionados pelo programa Lote Urbanizado, constrói 28 casas populares na cidade. As moradias estão em processo de construção no Loteamento Pôr do Sol II. Só nas bases das residências são investidos R$ 307 mil dos cofres estaduais.

De acordo com a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani, o objetivo é propiciar ao cidadão que não tem casa própria, mas que tem capacidade de investimento, um lote com estrutura adequada para a construção de uma moradia.

Para a construção da unidade, a prefeitura da cidade doa o terreno e oferece assistência técnica, já o Governo executa a edificação da base para dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O morador deve concluir a obra depois de comprovar a compra do material e a contratação de mão-de-obra, num prazo de 24 meses. Em Amambai, os 28 moradores selecionados para viver no Loteamento Pôr do Sol II já assinaram os contratos para erguer as casas.

Atualmente, o programa tem 1.045 bases residenciais contratadas em 17 municípios. De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, o Programa habitacional vai realizar o sonho da casa própria de muitas famílias que vivem de aluguel.

As famílias participantes do “Lote Urbanizado” devem seguir os critérios estabelecidos pela Agehab, como renda familiar entre 1.300 e 4.800 reais. Tem prioridade mulheres chefe de família; famílias com filhos, pessoas com deficiência, ou com maior tempo de permanência no município.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

