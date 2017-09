Em Amambai, agricultores familiares terão novo mercado garantido para sua produção

Com a assistência da Agraer/MS, os produtores da Associação de Agricultores Familiares de Amambai (Assafam) venderão seus produtos para o Exército Brasileiro, do município de Amambai.

Através da Chamada Pública, os agricultores irão comercializar os alimentos que são cultivados dentro dos seus sítios, como morango, alface, abobora e hortaliças conforme explicou a engenheira agrônoma Vânia Cristina Pessin.

Vânia destacou que esse contrato é outra fatia de mercado que favorecerá a agricultura familiar de Amambai, uma vez que os produtores já conquistaram uma parte do mercado local e ainda contam com a venda de alimentos para a rede pública de ensino através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

De acordo com a base das Forças Armadas em Amambai, esse foi o primeiro chamamento público realizado no município pelo Exército. Mas a intenção é aumentar a demanda.

A engenheira agrônoma ressaltou que essa é uma forma de pequenos produtores garantirem uma renda fixa e segura.

A atual legislação torna obrigatório que órgãos da administração pública federal comprem, no mínimo, 30% dos gêneros alimentícios da agricultura familiar. A modalidade Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), é um modelo que utiliza o poder de compra do estado para promover o desenvolvimento local.

