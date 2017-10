Em Amambai, ação do Governo leva melhorias e garante escoamento da produção

Recapeamento de ruas, entrega de quadra coberta em escola indígena e construção de unidades habitacionais estão entre obras entregues pela gestão estadual à população.

Campo Grande (MS) – Obras de infraestrutura direcionadas a atender reivindicações antigas da população e intermediação em contratos para garantia do escoamento da produção da agricultura familiar estão entre ações do Governo para Amambai, município de 38465 habitantes – segundo estimativa do IBGE.

Pequenos agricultores da região já têm fornecido produtos que compõem a merenda dos estudantes da rede pública, pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Por meio da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), eles firmaram no mês de setembro deste ano contrato também com o Exército, para venda de alimentos ao 17º Regimento de Cavalaria Mecanizada.

Na área urbana, a administração estadual repassou recursos para recapeamento e recuperação de diversas vias e investe na realização do sonho da casa própria de 135 famílias, por meio de parceria com Prefeitura e Governo Federal. As moradias estão em construção no conjunto habitacional Caiuás e loteamento Pôr do Sol I.

Outra obra importante para a comunidade escolar e os moradores foi a entrega da quadra coberta poliesportiva na EE Indígena MboÉroy Guarani Kaiowá. A obra representou a realização de um sonho da população que aguardava há muito tempo a estrutura para ampliar as atividades escolares, como também atender a demanda da população local que não tinha um espaço adequado para a realização de festas comemorativas e eventos culturais.

Os investimentos estaduais em Amambai incluem ainda as obras de restauração da MS-156 e a construção de pontes de concreto armado em três trechos do rio Jogui.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro