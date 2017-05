Em alusão ao Dia Estadual do Povo Cigano, seminário discutirá direitos do Povo Rom

O seminário terá também painéis para a discussão da cultura e origens do Povo Rom, / O seminário terá também painéis para a discussão da cultura e origens do Povo Rom,

Campo Grande (MS) – A Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial (SUBPIRC), vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC), realiza em parceria com a Romani Federação Sul-mato-grossense de Cultura e Etnia Cigana, no dia 19 de maio, o 1º Seminário de Políticas Públicas para o Povo Rom, “os assim chamados ciganos”.

O evento acontecerá no Museu de Arte Contemporânea (Marco), às 13h, com o objetivo de dar visibilidade à cultura do Povo Rom, popularmente conhecido como cigano, discutindo os seus direitos humanos, sociais e culturais.

Tendo em sua programação apresentações culturais como a dança, a música e a poesia, o seminário terá também painéis para a discussão da cultura e origens do Povo Rom, bem como os desafios e experiências na construção de políticas públicas para esse grupo.

24 de maio – Dia Estadual do Cigano

Apesar de pouco vistas, Mato Grosso do Sul tem aproximadamente 400 famílias ciganas, representadas pelos grupos Calón, Horahano, Kalderash e Matchwani. Em 2012, a Lei Estadual 4.192/2012 instituiu o Dia Estadual do Povo Cigano em Mato Grosso do Sul, tornando-se essa uma data importante tanto para a afirmação da cultura e identidade cigana, como também do reconhecimento dos direitos desses grupos, que ainda sofrem pela discriminação, como consequência do desconhecimento e dos mitos criados em torno das práticas e valores do Povo Rom, os assim chamados ciganos.

Confira a programação:

13h – Abertura

Declamação da Poesia de Santa Sara Kali

Professora Nena Sarte – escritora e poetisa, Presidente da Academia de Letras do Brasil/MS

Apresentação de dança

Geisa Khadija e Grupo Isa Yasmin

Apresentação de dança e declamação de poema Calon

Cigana Luna – Representante do Povo Calon/MS e Membro da Academia de Letras do Brasil/MS/Povo Cigano

14h – Painel: Povo Rom, sua cultura e suas origens

Painelista: Maria Suveta Nicoliche

Psicóloga e representante do Conselho das Mulheres Romi da Federação Cigana do Estado de São Paulo.

Comentarista: Miguel Georgjcovic

Psicanalista e Vice-Presidente da Federação Cigana do Estado de São Paulo

15h30 – Painel: Desafios e experiências na construção de políticas públicas para o Povo Rom

Painelistas: Eliza Costa

Presidente da Associação Internacional Maylê Sara Kalí – AMSK/Brasil

Pedro Nicolich

Presidente da Romani Federação Sul-Mato-Grossense de Cultura e Etnia Cigana

Comentarista: Nuno Baes

Músico e Vice-presidente da Romani Federação Sul-Mato-Grossense de Cultura e Etnia Cigana

16h30 – Encerramento

Apresentação Cultural e Hino Cigano (Djelem, Djelem)

Elis Lima -Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial (SUBPIRC)

Fotos: Divulgação Romani

Veja Também

Comentários