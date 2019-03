Em almoço no Lide, ministro da Saúde fala em Mais Médicos para 'Brasil profundo'

Preparando um novo programa que altera o Mais Médicos, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, declarou que o próximo formato irá atender as cidades mais necessitadas e distantes dos grandes centros. A pasta pretende encaminhar ainda no primeiro semestre deste ano um projeto ao Congresso com novas regras para contratação temporária de médicos.

"O programa vai voltar para atender o Brasil profundo que precisa, é lá que temos que atender. É reconhecer a dificuldade da cidadezinha do interior do Agreste de Pernambuco, do interior do Acre, é lá que temos que atuar e é lá que vamos atuar", disse Mandetta durante almoço do Lide com empresários do setor em São Paulo.

O ministro criticou o modelo do programa criado pelo governo do PT e disse que o Mais Médicos começou a servir politicamente para colocar médicos em cidades que não têm indicadores frágeis na saúde pública, como Brasília e municípios próximos a capitais e ao litoral.

Novo organograma

Mandetta prometeu para a próxima quarta-feira, 13, ou quinta, 14, a publicação de um novo organograma da Pasta. Durante almoço do Lide com empresários do setor, Mandetta citou a criação da Secretaria Nacional de Atenção Primária e da Secretaria Nacional da Tecnologia da Informação.

Ele ainda colocou como meta do governo criar um prontuário eletrônico para todos os brasileiros com dados da saúde pública e da saúde suplementar. Também prometeu lançar bases para a criação de um instituto nacional de genética humana.

Mandetta também citou a proposta de criar 400 distritos sanitários entre municípios no País para que os governos locais façam compram conjuntas de materiais. "O Ministério da Saúde se prepara para redesenhar o mapa do nosso país", declarou o ministro.