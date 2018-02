Em almoço com presidente sul-coreano, irmã de Kim reforça convite para reunião

Moon ainda lembrou de sua última visita à Coreia do Norte, quando ele e sua mãe puderam reencontrar sua tia norte-coreana, numa reunião temporária das famílias separadas pela guerra de 1950 - Foto: Yonhap / via REUTERS

Em visita à Coreia do Sul para acompanhar os Jogos Olímpicos de Inverno, Kim Yo Jong, irmã do líder norte-coreano, Kim Jong Un, afirmou que um encontro entre seu irmão e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, ajudaria a pavimentar o caminho para uma rápida melhora das relações. Os comentários foram feitos em almoço realizado neste sábado por Moon, no palácio presidencial, após a emissária norte-coreana apresentar o convite para uma reunião em Pyongyang - capital da Coreia do Norte.

O gabinete presidencial informou que, durante o almoço, Moon propôs um brinde, pedindo paz e "prosperidade mútua" para as Coreias.

Moon ainda lembrou de sua última visita à Coreia do Norte, quando ele e sua mãe puderam reencontrar sua tia norte-coreana, numa reunião temporária das famílias separadas pela guerra de 1950.