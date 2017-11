Em Alcinópolis, Reinaldo Azambuja entrega obra de esgoto que garante 100% de tratamento

Nesta quarta-feira (8.11), o governador Reinaldo Azambuja visita o município de Alcinópolis, onde entrega a obra de construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que recebeu investimento de R$ 4,3 milhões.

Localizada às margens da BR-359, a ETE atenderá 100% da cidade com esgoto tratado. São 676 ligações domiciliares que beneficiam diretamente cerca de seis mil pessoas.

Além das obras de esgoto, o governador Reinaldo Azambuja entrega à população 50 moradias no residencial Bom Retiro. Contratadas em 2016, as unidades habitacionais serão repassadas aos beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Parceria entre Estado, Município e União permitiu o aporte de R$ 3,2 milhões, sendo R$ 656.521,74 do Estado, R$ 2.450.000,00 da União e R$ 107.549,76 da prefeitura de Alcinópolis, que também doou o terreno para a construção.

