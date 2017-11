Em Alcinópolis, famílias recebem casa própria e fazem planos para o futuro

Além de residencial, município foi beneficiado com inauguração da estação de tratamento de esgoto e rede coletora que se estende por todo seu perímetro urbano.

Campo Grande (MS) – “O dinheiro que eu pagava de aluguel vou guardar numa poupança para que meus filhos façam faculdade”, planeja o operador de máquinas Willian Domingos de Carvalho, que está entre as 50 famílias a receber as chaves da casa própria na tarde desta quarta-feira (8.11) em Alcinópolis. O residencial onde Willian vai morar com a esposa e os quatro filhos foi construído por meio da parceria do Governo do Estado com a Prefeitura e União.

Com a mudança, Willian deixará de gastar mil reais mensais com as despesas de aluguel, água e energia e passará a pagar R$ 57 de prestação do financiamento e tarifa social pelo abastecimento. Com a economia, vem o plano de oferecer ensino superior aos quatro filhos que tem com a dona de casa Sidcleia Lopes de Souza, de 28 anos.

A prioridade é a mesma apontada pela babá Gleice Elen Souza Galvão, de 23 anos, que também conseguiu realizar o sonho da casa própria com a entrega do residencial Bom Retiro. “Daqui para frente quero construir e deixar um futuro para as minhas crianças”, afirmou, sobre os filhos de seis e oito anos.

Ao fazer a entrega das chaves ao lado de vereadores e lideranças do município, o prefeito Dalmy Crisostomo ressaltou a qualidade das casas construídas. “O residencial Bom Retiro I é o primeiro conjunto habitacional de Alcinópolis que tem pavimentação asfáltica e cujas casas possuem aquecimento solar”, revelou. “É um motivo de alegria muito grande contar com a parceria do Governo com esses investimentos em saneamento e na área habitacional. O governador Reinaldo Azambuja tem feito um governo de entregas”, completou.

Impossibilitado de embarcar rumo ao município devido ao mau tempo, o governador Reinaldo Azambuja falou com o prefeito por telefone e adiantou que ainda neste ano estará em Alcinópolis para anunciar novos investimentos em drenagem e pavimentação que superam R$ 1 milhão.

O governador lembrou que mesmo no período de crise conseguiu assegurar investimentos para a melhoria da qualidade de vida do município. “Quero dizer da importância da entrega dessas 50 moradias, da estação completa de tratamento de esgoto, da entrega de 2,6 mil metros de rede coletora, mais de 676 ligações que vão possibilitar a essa estação de Alcinópolis 100% ser coletado e tratado o esgoto da cidade. Isso é um ganho enorme à população do município. Então, a gente fica muito contente em poder entregar essas obras importantíssimas para o desenvolvimento da cidade e nos próximos dias estaremos juntos. Além de visitar obras importantes que são essas que hoje nós estamos entregando, estaremos dando autorização de início de outros investimentos importantes que com certeza vão fazer de Alcinópolis uma cidade melhor”, afirmou Reinaldo Azambuja.

Saneamento

Com a inauguração da estação de tratamento de esgoto e da rede coletora, Alcinópolis passa a integrar a restrita lista de cidades brasileiras que possuem 100% de rede coletora, explica o presidente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), Luis Rocha.

Ele detalhou que já foram feitas 676 ligações domiciliares e até o final do ano deverão ser concluídas as demais 649, assegurando o acesso de todos os moradores à rede de saneamento que já está presente em toda a extensão do município. “Hoje são raríssimas as cidades que possuem essa cobertura”, destacou.

Rocha lembrou ainda que estudos recentes feitos na União Européia revelam que a cada real investido em saneamento, R$ 9 são economizados na Saúde. “E o governo tem feito grande esforço para melhorar o saneamento por todo o Estado”, ressaltou.

Danúbia Burema e Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro