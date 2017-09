Em Água Clara, Governador Reinaldo Azambuja entrega pacote de obras e fala sobre investimentos em todo o Bolsão

Na manhã desta segunda-feira, o governador Reinaldo Azambuja iniciou uma série de visitas à sete municípios do Bolsão. Água Clara, que foi a primeira a receber a visita do Governador, será contemplada com cerca de R$ 8 milhões em investimentos. Obras de pavimentação asfáltica, drenagem no Jardim Primavera, ativação e perfuração de poço tubular profundo; assinatura de autorização para licitar obra de duas pontes de concreto.

O governador destacou também alguns dos investimentos que sua gestão já vem fazendo no município e na região.

Reinaldo Azambuja também visitou a indústria de laminados e MDF do grupo Asperbrás. Para a construção da fábrica de placas de fibra de madeira de média densidade (MDF e MDP) estão sendo investidos R$ 304 milhões e a média de produção da empresa será de 200 mil metros cúbicos de placas por ano, gerando cerca de 150 novos empregos diretos e indiretos.

De Água Clara, o governador Reinaldo Azambuja segue para Inocência e Cassilândia, onde também entrega e autoriza novas obras.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários