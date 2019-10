Em ação solidária, Guarda Municipal distribui mais de 400 brinquedos para crianças de Anhanduí

Da Redação com Assessoria

Na quarta-feira (9) o Distrito de Anhanduí comemorou de forma antecipada o 'Dia das Crianças', com muita diversão e lazer para toda a família. A ação organizada pela Guarda Municipal, teve o intuito de fazer um dia de diversão para as crianças da região que tem pouco acesso a estes tipos de iniciativas.

A ideia de promover a grande festa partiu de doze guardas, que chegaram a fazer uma vaquinha para comprar quatro bicicletas para sortear entre as crianças, e que arrecadaram com a Unidade Básica de Saúde mais de 400 brinquedos para distribuição.

"Nos sensibilizamos com a maneira em que as crianças da região vivem. Muitas vezes elas não tem brinquedos ou até mesmo um dia só de diversão e creio que ter iniciativas como está faz bem até mesmo para os pais que trabalham muito", diz Eder Alves, um dos Guardas que organizou o evento.

Além dos pais presentes, a festa contou com cerca de 500 crianças entre três e doze anos, que se divertiram com pula-pula, palhaços, cachorro-quente, pipoca e refrigerante.

Esta não é a primeira ação organizada pelos Guardas no Distrito. Recentemente promoveram uma campanha do agasalho e distribuíram alguns mantimentos para famílias mais necessitadas.

"O fim do ano estamos planejando organizar mais uma ação para as famílias que também passam por dificuldades , tendo um Natal mais tranquilo e com um pouco mais de alegria", finaliza.