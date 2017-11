Em ação preventiva Procons, Decon, Sefaz e Semadur fiscalizam feira no Albano Franco

Foram retirados das gôndolas produtos que não tinham o selo do Instituto Nacional de Metrologia - Reprodução

Fiscais da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), em parceria com o Procon Municipal de Campo Grande, Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), realizaram na quarta-feira (8) inspeção preventiva nos estandes da Feira da Gestante, Bebê e Criança, que começa hoje (9) e segue até 12 de novembro, no Centro de Eventos Albano Franco, na Capital.

Segundo o superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, o objetivo foi atuar preventivamente para assegurar o respeito aos direitos dos consumidores. A fiscalização conjunta verificou alvará de funcionamento, emissão de notas fiscais, precificação, origem dos produtos e prazo de validade.

Foram retirados das gôndolas produtos que não tinham o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), sem indicação metrológica. Os fiscais do Procon Estadual e do Procon de Campo Grande orientaram os fornecedores quanto à legislação consumerista e outros aspectos ligados ao direito do consumidor.

O Procon informa que consumidores podem denunciar problemas na prestação de serviços e na aquisição de produtos pelo Fale Conosco do site e do Disque Denúncia 151. O Procon Estadual fica na rua 13 de Junho, 930, no Centro de Campo Grande, e atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. O telefone de contato é o (67) 3316-9800.

