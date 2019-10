Em ação conjunta, Bombeiros e PM resgatam criança ferida no Pantanal

Campo Grande (MS) – Operação conjunta do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar resultou, nesta terça-feira (15), no resgate aéreo de uma criança de 11 meses em Corumbá, no Pantanal. A vítima foi ferida com uma chave de rodas de 30 centímetros na cabeça. O acidente ocorreu no sábado (12) e a família pediu socorro depois de a criança apresentar febre alta, falta de ar e diarreia.

Familiares da criança entraram em contato com os Bombeiros, que solicitaram apoio do helicóptero do Grupamento de Policiamento Aéreo devido a dificuldade de acesso à Fazenda Benedita, na região do Cedrinho. De carro, a distância até o local do acidente é de 15 horas. De barco, o percurso é de 5 horas. Com helicóptero, o tempo de viagem foi de 25 minutos.

Depois do resgate, a bebê foi encaminhada ao Hospital Santa Casa de Corumbá pelas equipes da Unidade de Resgate UR-84 do Corpo de Bombeiros, que aguardavam a chegada da aeronave da Polícia Militar no Aeroporto Internacional de Corumbá.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: CBMMS/PMMS