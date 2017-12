Em abertura, participantes de semana reforçam a necessidade de se discutir a temática Direitos Humanos

Ana Lúcia Américo, lembrando que os direitos humanos, diferentemente do que muito se propaga, é para toda a sociedade e não apenas para uma parcela específica. - Foto: Leomar Alves Rosa

A abertura da I Semana Estadual de Direitos Humanos, realizada pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), aconteceu na noite dessa quarta-feira (6), no auditório da Universidade Anhaguera/Uniderp, onde os participantes puderam conferir a palestra magna: Desafios e perspectivas das Ações da Política de Direitos Humanos na Sociedade Contemporânea, ministrada pela advogada e mestranda, Daniela Menin.

Em sua fala a secretária da Sedhast, Elisa Cleia Nobre, destacou o importante momento no qual se faz ainda mais necessário a discussão em torno da temática dos direitos humanos, apontando para perspectivas que fortaleçam, como um todo, as políticas públicas que defendam as ações realizadas em torno do tema. Ponto também reforçado pela superintendente de Política de Direitos Humanos da secretaria, Ana Lúcia Américo, lembrando que os direitos humanos, diferentemente do que muito se propaga, é para toda a sociedade e não apenas para uma parcela específica.





Também presente na abertura do evento, Lana Amaral, presidente do Conselho Regional de Serviço Social/21ª região/MS, reforçou que os profissionais da Assistência Social também devem se tornar conscientes de suas bandeiras e, assim, fortalecerem ainda mais a política de Direitos Humanos na perspectiva do serviço social.

As ações promovidas pela I Semana Estadual de Direitos Humanos têm o objetivo maior de aproximar a sociedade em geral sobre a temática. A semana é realizada por meio da Superintendência da Política de Direitos Humanos, da Sedhast, e é baseada no Dia Mundial de Direitos Humanos, comemorado em 10 de dezembro.

Também participaram do evento o deputado estadual, João Grandão; o vereador de Campo Grande, Betinho; ao lado da representante da Anhaguera/Uniderp, Hellen Queiroz; e do presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social de Mato Grosso do Sul (Coegemas), Sérgio Wanderly.

A programação completa da I Semana Estadual de Direitos Humanos pode ser conferida neste link.