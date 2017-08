Em abertura de evento, prefeito destaca apoio para servidores readaptados

“A nossa gestão se preocupa com o bem estar dos servidores. Queremos ver todos felizes em suas funções”. Com essa frase, o prefeito Marquinhos Trad fez a abertura, ao lado da secretária municipal de Educação, Ilza Mateus , do 1º Ciclo de Palestras – “Motivação em foco”, que acontece nesta terça-feira (1), no Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Voltado aos servidores readaptados da Rede Municipal de Educação, o evento faz parte do calendário alusivo aos 118 anos de Campo Grande, elaborado pela Semed, e que conta com 20 eventos entre capacitações, palestras e inaugurações, além de lançamento de projetos esportivos e culturais que serão apresentados à população durante o mês de agosto.

O objetivo do ciclo de palestras é trabalhar a auto-estima e a valorização dos profissionais que, por motivos de saúde, precisaram ser transferidos para outras funções, diferente daquela em que são concursados.

O prefeito Marquinhos Trad falou sobre a importância de um acolhimento humanizado, especialmente para esses profissionais. “São essas atitudes que fazem nosso dia começar bem e, às vezes, sem saber, estamos auxiliando alguém”, disse.

A secretária Ilza Mateus destacou a importância do trabalho que os servidores readaptados desenvolvem das unidades escolares, por isso a abertura do calendário valorizou uma atividade voltada a esse público.

“Começamos essas festividades para levantar a auto-estima de vocês. Queremos que saibam o quanto valorizamos o trabalho de cada um, pois todos vocês podem contribuir muito com a educação no nosso município”, afirmou a secretária, que também falou sobre o empenho das equipes da Semed em garantir oportunidades e condições de trabalho para os readaptados.

Para a professora Irene Mendes Galvão, que há um ano e meio busca o retorno à sala de aula, as ações da Semed no sentido de valorizar o profissional tem sido um importante suporte para a recuperação de sua confiança e auto-estima . No momento atuando em uma biblioteca escolar, ela elogia o acolhimento das equipes da Semed e da unidade escolar em que atua. “Cheguei a pedir demissão, mas não deixaram, mostrando como o meu trabalho é importante. Isso me dá muita força”, pontuou.

O ciclo de palestras, que também terá uma turma no período da tarde, está sendo ministrado por uma equipe multidisciplinar do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande, formada por uma psicóloga, nutricionista, educador físico e terapeuta ocupacional, que além das palestras, também motivarão os servidores com apresentações musicais e exercícios laborais.

