Sesi abre inscrições de curso de robótica em 7 cidades de Mato Grosso do Sul

Com foco na formação tecnológica desde os primeiros passos dos estudantes, as escolas do Sesi de Mato Grosso do Sul estão com inscrições abertas para os cursos de robótica nas unidades de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí e Três Lagoas. O projeto é aberto ao público infanto-juvenil, mas a quantidade de alunos por turma é limitada e os interessados devem procurar as unidades das respectivas escolas para fazer a matrícula e garantir uma vaga.

As aulas estão previstas para começar na primeira semana de agosto, dependendo da cidade e fechamento das turmas. Trata-se dos programas extracurriculares Lego Líder e Genius Robotic, da Lego Zoom Education, focados no desenvolvimento de habilidades, competências, atitudes e valores, com forte ênfase em liderança e empreendedorismo. Por meio de aventuras robóticas em formato de histórias em quadrinhos e baseadas na metodologia do aprender-fazendo, os jovens são estimulados a resolver situações-problema vivenciadas pelos personagens e a desenvolver soluções criativas e inovadoras para as questões propostas

O Genius ensina para crianças de 7 a 9 anos de idade ciências e tecnologia, enquanto o Líder é voltado para o público de 10 a 14 anos de idade e desenvolve habilidades de liderança e trabalho em grupo, sempre por meio de princípios da robótica. No total, são 270 vagas para os períodos matutino, vespertino e noturno e há turmas especialmente direcionadas para quem já teve aulas de robótica e para o aluno que terá o primeiro contato com a disciplina. O curso de robótica é ministrado uma vez por semana, sempre na unidade do Sesi de sua respectiva cidade, com aulas de uma hora e meia a duas horas de duração.

A gerente de educação do Sesi, Simone Cruz, afirma que os programas extracurriculares são uma oportunidade de desenvolver o saber além do conhecimento conceitual, trabalhando atitudes e habilidades. “Os programas incentivam a pesquisa, promovem o trabalho em equipe, exercitam as habilidades motoras, estimulam a criatividade, exploram conceitos robóticos, científicos e tecnológicos”, pontuou.

Veja Também

Comentários