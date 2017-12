Em 6 meses, aplicativo “Sine Fácil” garante 5,6 mil encaminhamentos ao mercado de trabalho

Desde o seu lançamento há seis meses, o “Sine Fácil” tem ajudado a aproximar trabalhadores das vagas abertas no País. De acordo com o Ministério do Trabalho foram 4.069 contratados por meio da plataforma digital. Em Mato Grosso do Sul, 5.683 pessoas foram encaminhadas para o mercado de trabalho e 186 pessoas efetivadas.

O Sine fácil é um aplicativo gratuito que visa ajudar trabalhadores a encontrarem oportunidades de emprego. Ele foi desenvolvido pela DataPrev e tem o objetivo reduzir as filas no Sistema Nacional de Emprego (SINE) de diversos municípios brasileiros. Até o momento, o app está disponível somente para smartphones e tabletes com sistema Andoid, aparelhos ios.

Para o diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho – Funsat, Cleiton Franco, a ferramenta facilita e agiliza a vida do trabalhador, “O trabalhador consulta de casa mesmo as vagas disponíveis no mercado e através do aplicativo ele próprio agenda sua entrevista, sem ter a necessidade de vir até a agência de emprego”, comenta.

O Sine Fácil é resultado da parceria entre MTb e a Dataprev, responsável pelo desenvolvimento da plataforma digital. Para baixar basta entrar no Play Store e fazer o download. Depois de baixado é preciso obter o código de acesso (QR Code). Para o primeiro acesso, o trabalhador deverá comparecer à Agência e realizar seu cadastro junto ao atendente.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, próximo da Igreja Ortodoxa. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3314-3089.