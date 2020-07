Em 3ª etapa de entregas, Assistência Social distribui cestas básicas e máscaras para população carente

As cestas pretendem minimizar o impacto causado pela crise do coronavírus - (Fotos: Monique Alves, Sedhast)

Famílias em situação de vulnerabilidade social de todo o Mato Grosso do Sul já estão recebendo a terceira leva de cestas básicas compradas pelo Governo do Estado para minimizar impactos causados pela crise do coronavírus.

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) organiza a entrega dos alimentos para as 79 prefeituras municipais, que fazem o repasse às pessoas.

Além das 20 mil cestas básicas distribuídas nesta etapa, 100 mil máscaras faciais de tecido serão entregues às famílias carentes. Médicos consideram o equipamento como uma das maneiras mais eficazes de evitar o contágio pelo coronavírus.

A distribuição dos acessórios de proteção individual vai acontecer neste mês graças a parceria da Sedhast com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), que adquiriu o material no mês passado.

Com essa terceira etapa de entrega de cestas alimentares, o Governo do Estado encerra a distribuição de 960 mil toneladas de alimentos compradas para suprir a necessidade de famílias em situação de vulnerabilidade social.

No total, o Estado comprou 60 mil cestas básicas para atender os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Cada uma delas composta por pacotes de arroz, feijão, macarrão, açúcar, leite em pó, óleo de cozinha e sardinha.