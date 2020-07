Em 30 dias, Prefeitura faz 12 km de recapeamento e 9 vias estão com asfalto novo

Iniciadas no último dia 7 de junho, com 30 dias corridos de serviço, as frentes de recapeamento lançadas mês passado pela Prefeitura já chegaram em 9 ruas, somando 12 quilômetros de recapeamento em 5 das sete regiões urbanas da cidade - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

Iniciadas no último dia 7 de junho, com 30 dias corridos de serviço, as frentes de recapeamento lançadas mês passado pela Prefeitura já chegaram em 9 ruas, somando 12 quilômetros de recapeamento em 5 das sete regiões urbanas da cidade. Esta extensão corresponde a 48% dos 25 quilômetros de recapeamento programados neste projeto orçado em R$ 16,7 milhões que atenderá 21 ruas.

Neste sábado (11) teve continuidade o recapeamento da Rua Coronel Cacildo Arantes, ligação da Avenida Afonso Pena, na altura do Parque das Nações, atravessa o Bairro Chácara Cachoeira, com a saída para Três Lagoas pela Avenida Ministro João Arinos. O trajeto tem 1.147 metros de extensão.

A Rua Cayova (trecho de 848 metros entre a Rua Marquês de Lavradio e a Avenida Eduardo Elias Zahran) está sendo feita a fresagem (retirada do asfalto antigo) e remendos antes do recapeamento. Perto dali, já receberam recapeamento a Avenida Rodolfo Jose Pinho, da Avenida Zahran até a Rua Sebastião Lima e a Rua Chaddi Scaff. Na região urbana do Bandeira, está com asfalto novo a Avenida José Nogueira Vieira, acesso aos bairros Tiradentes e Arnaldo Figueiredo. No Anhaduizinho, a Rua Franscisco dos Anjos.

No Lagoa, a Avenida Marinha (Coophavila 2) está recapeada. Até quarta-feira termina o recapeamento da Rua Souto Maior que já recebeu asfalto novo em metade do trajeto de 1,8 km. Nesta região a próxima frente de serviço será na Rua Manoel Joaquim de Moraes, da rotatória com a Panambi Vera até a Avenida Roseira, 1,6 km, passando pelos bairros Vila Vilma, Leblon e a Coophama

Outras regiões

No Anhaduizinho,que receberá 4,6 km de recapeamento, além da Rua Franscisco dos Anjos que já está recapeada, receberão asfalto novo a Avenida Senador Filinto Muller (com 1,2 km de extensão); a Rua da Calendária ( 866 metros entre as ruas Benjamin Chaia e do Boticário); dos Jasmins (866 metros, ligação da Rua do Bonsucesso e a Avenida Fábio Zahran) .

No Conjunto Aero Rancho, será recapeada a Avenida Rachel Queiroz, da Rua da Divisão até a Avenida Gunter Hans. Em parceria com o Governo será recapeado um trecho da Rua da Divisão entre a Raquel de Queiroz e a Avenida Graça Aranha); além das ruas Taumaturgo e Carimbó. Com recursos de emenda parlamentar, num projeto que ainda será licitado, receberá asfalto novo, outras ruas na região do Aero Rancho: Avenida Campestre, ruas Santa Quitéria, Lagoa da Prata e da Divisão (entre a Eva Perón e a Avenida Graça Aranha.

Corredor Norte

Nesta semana foi concluído o recapeamento da Rua Bahia, trecho de 600 metros entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Amazonas. Falta concluir 135 metros de drenagem na Eduardo Pereira para se conectar com a tubulação existente na Rua Rio Grande do Sul. A Rua Bahia, a partir do cruzamento com a Avenida Afonso Pena, foi recapeada e terá um corredor de ônibus, com 4 estações de pré-embarque. A via faz parte do corredor Norte, ligação do centro com os terminais General Osório e Nova Bahia.