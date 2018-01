Em 30 dias Governo do Estado libera R$ 1,5 bi em salários, metade do orçamento anual da Capital

Só para se ter ideia do peso dessa medida, os três salários liberados pelo Governo do Estado em 30 dias, é praticamente a metade do orçamento aprovado pela Câmara de Vereadores para a Capital para todo o ano de 2018 – R$ 3,7 bilhões - Foto: Chico Ribeiro

O salário de dezembro dos 75 mil servidores estaduais ativos e inativos estará disponível nas contas nesta quinta-feira (4.1), no prazo anunciado pelo governador Reinaldo Azambuja em dezembro. Em 30 dias, foram liberadas três folhas de salários (novembro, 13º e dezembro), o que representou uma injeção de R$ 1,5 bilhão na economia regional. “Desde que assumimos, em 2015, temos o compromisso com a valorização dos servidores e o pagamento dos salários antes do quinto dia útil é uma prioridade que vamos manter em 2018”, assinalou o governador.

Só para se ter ideia do peso dessa medida, os três salários liberados pelo Governo do Estado em 30 dias, é praticamente a metade do orçamento aprovado pela Câmara de Vereadores para a Capital para todo o ano de 2018 – R$ 3,7 bilhões.

“Isso é importante para o comércio. Tenho orgulho de dizer que o nosso Estado está em franco desenvolvimento, e quando a gente conversa com os governadores de outros estados, todos elogiam o trabalho que o senhor, governador, vem fazendo a nível nacional. Eles olham o senhor como uma referência”, afirmou Edison Araújo, presidente da Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Fecomércio), ao participar, no início de dezembro, da coletiva de imprensa em que Reinaldo Azambuja anunciou o calendário de pagamento dos salários de novembro, dezembro e 13º dos servidores estaduais.

“É extremamente importante ter esse montante circulando na economia local. Visto a situação de outros estados, os servidores de Mato Grosso do Sul são privilegiados com a certeza do pagamento. Isso possibilita ao nosso cliente servidor público ir às lojas com a família, com tranquilidade, para escolher seus presentes com antecedência, e fazer um Natal mais especial”, comentou João Carlos Polidoro, presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), à véspera da liberação integral do 13º dos servidores estaduais, feito no dia 14 de dezembro.

A liberação antecipada do 13º (prazo é 20 de dezembro) também foi comemorada pela presidente da Associação Comercial de Dourados, Elizabeth Salomão. “Adiantar o pagamento do 13º faz muita diferença porque isso vai ser injetado diretamente no comércio”, afirmou.