Em 30 dias, Fala Campo Grande tem mais de 8 mil acessos

Em seu primeiro mês de funcionamento, a plataforma Fala Campo Grande recebeu mais de 8 (oito) mil pedidos, entre solicitações, reclamações, elogios, denúncias e sugestões. A maior demanda foi com relação à ordens de serviços, onde a plataforma registrou 2.699 solicitações. Já o órgão que mais recebeu demandas da população foi a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a qual cerca de 80% dos pedidos estão relacionados à iluminação pública.

“O cidadão não deseja apenas uma simples troca de lâmpada em frente a sua casa ou comércio. Um local bem iluminado também traz a sensação de segurança”, garante o Ouvidor-Geral do Município, Antonio Ueno.

Em segundo lugar, também de responsabilidade da Sisep, aparecem pedidos de tapa buraco, um total de 149 solicitações. Esse número corresponde apenas a 5,52% das ordens de serviços registradas.

Durante reunião nessa segunda-feira (11), que avaliou o primeiro mês do Fala Campo Grande, o Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais, Antônio Lacerda, disse que o próximo passo é ampliar os serviços oferecidos pelo aplicativo. “A intenção é envolver outras secretarias e facilitar ainda mais a comunicação com a administração municipal”.

O encontro contou com a participação de representantes dos órgãos envolvidos na elaboração, gestão e manutenção do aplicativo. “A reunião serviu para alinhar os trabalhos de todos os setores envolvidos. Para a segunda fase do aplicativo, a meta é estreitar laços entre a Prefeitura e os órgãos fiscalizadores do Município, para que a população possa participar ativamente de todas as decisões da administração”, ressaltou Ueno.

Hoje, por meio do Fala Campo Grande, o cidadão pode solicitar serviços as Secretarias de Saúde (Sesau), Educação (Semed), Segurança (Sesde), Obras e Serviços Públicos (Sisep) e também à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). Além disso, o cidadão pode acessar o Portal da Transparência e consultar informações de interesse público.

“A ferramenta garante o fácil acesso a informações importantes. Através do Portal, o contribuinte consegue acompanhar e fiscalizar todos os passos da gestão municipal”, destacou o Coordenador da Transparência Pública, Marcos Sedassari.

Com um smartphone, tablet ou até mesmo pelo site, a população consegue ter acesso fácil e rápido aos serviços, além de um campo exclusivo para acompanhar o andamento das solicitações realizadas.

O cidadão que não possui acesso à internet, também pode registrar suas solicitações de serviço através do telefone 156. A central de atendimento está disponível de segunda à sexta-feira, das 7h às 22h.

Segundo a supervisora Marli Pedroso Lugo, somente no mês de agosto, a Central recebeu quase três mil ligações. Já na primeira semana de setembro, foram 593 atendimentos. “Além de registrar as solicitações, também orientamos o contribuinte como baixar e utilizar o aplicativo. A ferramenta foi bem aceita pela população.”

Também foram registrados cerca de 120 atendimentos presenciais na sede da Ouvidoria-Geral do Município, localizada no Paço Municipal.

Somente nesses 30 primeiros dias, o aplicativo teve mais de 1.500 downloads e está disponível para o sistema Android.

