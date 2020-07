Em 3 semanas prefeitura fez 5,5 km de recapeamento e inicia mais 3 frentes de obras

Está em andamento o projeto, orçado em R$ 16,7 milhões, que prevê a execução de 25 quilômetros de recapeamento em 21 vias de 5 regiões urbanas da Capital. - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

Após 3 semanas de serviço, as Avenidas José Nogueira Vieira, Rodolfo José Pinho e Marinha, que estavam com o asfalto (feito há mais de 30 anos ) remendado, receberam novo pavimento. Foram executados 5,5 km de recapeamento e já estão em andamento outras três frentes, a Rua Francisco dos Anjos, no Pioneiros, já começou a ser recapeada. Na Souto Maior (Jardim Tijuca) foi iniciada a remoção do asfalto antigo (a fresagem) que antecede o recapeamento. O mesmo serviço começa nesta sexta-feira na Rua Chadid Scaff, que liga o Bairro São Bento ao Jardim dos Estados, pela Rua Bahia.

Na região urbana do Lagoa foi concluído o recapeamento das duas pistas da Avenida Marinha que se estende por 1,5 km, divide ao meio o conjunto habitacional que tem uma população de 10 mil habitantes. Com previsão de começar ainda neste segundo semestre, a Prefeitura planeja recapear outra via do bairro, a Rua Península (transversal a Marinha), a do Centro Regional de Saúde. Seu prolongamento, as ruas Fátima do Sul e Souto Maior, atravessa bairros como a Vila Kelly, Ouro Verde, São Jorge da Lagoa, Batistão e Tijuca.

Ontem, quinta-feira, começou a ser removido o asfalto antigo da Rua Souto Maior, denominação da Rua Península a partir do cruzamento com a Rua Dinamarca. Na Souto Maior será feito 1,750 km de asfalto novo até terminar, na Avenida Panambi Vera .

Nesta mesma região, depois da Souto Maior, será recapeada a Rua Clineu da Costa Moraes, com 1 km de extensão, que liga a rotatória da Marechal Deodoro/Manoel da Costa Lima ao Jardim Leblon. Depois receberá asfalto novo a Rua Manoel Joaquim de Moraes (extensão da Souto Maior) que também atravessa vários bairros, como Vila Jussara, Coophama e Leblon, trajeto de 1,5 km.

Anhanduizinho

O trecho da Rua Francisco dos Anjos, que começou a ser recapeado, tem 900 metros, entre a Ana Luiza de Souza e a Avenida Filinto Muller, é uma importante ligação viária do cento da cidade com a região do Pioneiros. Será a primeira frente de serviço na região urbana do Anhanduizinho, onde haverá intervenção nas ruas Jasmins, da Candelária e Avenida Raquel de Queiroz no Aero Rancho totalizando 4,6 km .

