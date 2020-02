Em 2020, Programa de Aquisição de Alimentos deve atender mais de 50 mil pessoas em Campo Grande

A Prefeitura Municipal já executa a preparação das ações que permeiam a realização do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 2020. Cerca de 60 produtores da agricultura familiar do município participaram nessa quinta-feira (13), de reunião com técnicos da superintendência do Agronegócio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc). Na ocasião foram definidas as regras para participação no programa.

O PAA municipal é desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Sedesc e em parceria com o Ministério da Cidadania (Secretaria Especial do Desenvolvimento Social) e a Secretaria Municipal de Ação Social (SAS). O objetivo é contribuir com um conjunto de políticas públicas voltadas para a segurança alimentar e nutricional.

Os alimentos adquiridos da Agricultura Familiar do Município são doados às instituições filantrópicas que atendem famílias em estado de insegurança alimentar. “Quando falamos em segurança alimentar, evidenciamos a necessidade de produzir alimentos que tenham qualidade nutricional, atingindo no caso do PAA, essas famílias em estado de insegurança alimentar”, explica a secretária adjunta da Sedesc.

A Sedesc, por meio do PAA, oferece a aproximadamente 80 famílias de agricultores familiares uma oportunidade de comercialização que estimule circuitos municipais de comercialização mais justos e com as características da Agricultura Familiar.

“Isso contribui com a manutenção destas famílias com a garantia de uma renda certa, ajudando as mesmas a permanecerem na atividade de produção de alimentos. Contribui também para estimular a qualificação dos sistemas de produção, com a orientação técnica nos processos que inicia no plantio e termina na comercialização”, afirma João Duarte Nogueira, responsável pela Unidade Executora do PAA Municipal.

Devido às exigências desta política pública, o PAA incentiva a participação de mulheres, de comunidades tradicionais e de produtores de orgânicos, que têm prioridade para se inscreverem no Programa.

Em 2019, o PAA atendeu cerca de 55 mil pessoas, inscritas em 34 entidades e 40 unidades da SAS em Campo Grande. A expectativa para este ano é manter o quantitativo no atendimento.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 2020 atende ao compromisso da Prefeitura de Campo Grande com a Organização das Nações Unidas (ONU). A administração municipal se comprometeu a atender os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A meta número dois (2) visa acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.

Os ODS abrangem questões de desenvolvimento social e econômico, incluindo pobreza, fome, saúde, educação, aquecimento global, igualdade de gênero, água, saneamento, energia, urbanização, meio ambiente e justiça social.