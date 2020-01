Em 2019, Senar/MS capacitou cinco alunos por dia na área de fruticultura

São 13 cursos voltados a produção e manejo de pomares e frutas - Reprodução

O Senar/MS realizou em 2019 mais de 135 em cursos de FPR (Formação Profissional Rural) e PS (Promoção Social) na cadeia produtiva da fruticultura. Foram mais de 1,8 mil alunos em 12 meses, capacitando, em média, 5 estudantes por dia.

O instrutor Carlos Raimundo Crestani explica que o maior público dos cursos são pequenos produtores da agricultura familiar, oriundo de assentamentos, mas que a demanda tem aumentado também nas grandes propriedades. “Os cursos são 50% teóricos, onde os estudantes aprendem sobre gestão, valor social e econômico e 50% prático que é quando é ensinado o manejo e o cuidado adequado”.



“Se eu plantar uma fruta ela tem um manejo específico para ela, se eu plantar hortaliças ela tem um trato diferente. Depois vem o modo certo de realizar a colheita e a comercialização, onde é muito importante o valor econômico porque se trata da sobrevivência dos pequenos produtores”, afirma o instrutor.



São 13 cursos voltados a produção e manejo de pomares e frutas como: banana, goiaba, abacaxi, caju, frutas cítricas, maracujá, uva, coco, figo, mamão; além do curso de manejo de frutos como: tomate, pepino e berinjela e plantas em vasos.



Crestani também destaca a importância do aproveitamento de espaço e a questão fitossanitária. “Uma curiosidade muito importante que o Senar/MS desperta é esse aproveitamento de espaço. E é interessante quando você vai ministrar na área urbana e você tem um terreno pequeno e mesmo assim você consegue ter um bom aproveitamento”.



“Um ponto importante é manter a terra úmida e, não encharcada e nem seca, onde muitos acabavam com o plantio, pois manter água demais, causa doenças. Quando eles tomam conhecimento do controle fitossanitário, eles conseguem ter dimensão da importância do cuidado e do manejo na produção”, finaliza.