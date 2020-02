Em 11 dias, chuva em São Paulo ultrapassa média para fevereiro

Em apenas 11 dias, as chuvas na cidade de São Paulo ultrapassaram em 37,2% a média histórica para o mês de fevereiro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), choveu neste mês 342,6 milímetros, e a média registrada entre 1981 e 2010 ficou em 249,7 milímetros.

Somente em 48 horas, até as 9h de hoje (11), as precipitações somaram 157 milímetros. Foram 114 milímetros entre a manhã de domingo (9) e segunda-feira (10). Esse grande volume de chuvas causou diversos transtornos, com alagamentos em 160 pontos da capital paulista. O Corpo de Bombeiros recebeu mais de mil chamados de pessoas ilhadas pelas enchentes ou afetadas por deslizamentos de terra.

Na medição do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, a segunda-feira foi o dia mais chuvoso da série histórica, com medições desde 1995. Entre a zero hora de ontem e a zero hots de hoje, choveu na cidade 92,4 milímetros. Antes, o dia mais chuvoso tinha sido 1º de outubro de 2001, com 87,1 milímetros.

Previsão

Para esta quarta-feira (12), o CGE prevê um dia com nebulosidade e sol entre nuvens. As temperaturas devem ficar entre 17º e 23º graus Celsius. Podem ocorrer chuviscos na madrugada e pancadas de chuva isoladas na parte da tarde.