Em 10 meses Hospital Regional da Grande Dourados realiza milhares de consultas e procedimentos

O Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados realizou, desde maio do ano passado até fevereiro deste ano, mais de oito mil consultas e 1,1 mil procedimentos cirúrgicos de média complexidade em pacientes de Dourados e mais 32 municípios da região.

Com 32 leitos, o hospital realiza uma média de 208 cirurgias mensais em diversas especialidades. O local tem um corpo clínico com 50 médicos e mais 60 funcionários, incluindo nutricionista, assistente social, equipe de enfermagem e setor administrativo.

A superintendente Geral de Atenção à Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Mariana Crodda, explica qual foi a estratégia do Governo do Estado para alcançar esses resultados. Ela também esclarece com qual objetivo foi criado o hospital.

O Hospital Regional da Grande Dourados realiza procedimentos de Cirurgia Geral, Ortopedia, Ginecologia, Otorrinolaringologia, Urologia, Vascular e Oftalmologia. Além disso, faz exames de ultrassonografia, radiografia, eletrocardiograma, endoscopia e colonoscopia.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Divulgação