Eliminado da Sul-Americana, Corinthians joga com o São Paulo no Brasileirão

Eliminado da Copa Sul-Americana ao empatar em 0x0 com o Racing Club, no segundo jogo das oitavas de final na Argentina, mas líder disparado da série A do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos, o Corinthians concentra suas forças, agora, exclusivamente, na competição nacional, que garante aos seis primeiros colocados vaga na Libertadores de 2018, assim como ocorrerá com o vencedor da Sul-Americana.

Neste fim de semana, os corintianos voltam a campo pelo brasileiro, num clássico paulista. O adversário será o São Paulo, que está na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 27 pontos, e precisa vencer para sair do grupo dos quatro últimos, o chamado Z4. No turno, no dia 11 de junho, pela sexta rodada, o Corinthians venceu por 3x2.

Também estarão em ação na rodada os outros times que jogaram pela Sul-Americana: o Flamengo, que se classificou para as quartas de final com uma goleada de 4x0 sobre a Chapecoense; o Sport, classificado mesmo com a derrota de 1x0 para a Ponte Preta, por ter vencido a primeira partida por 3x1; o Santos, eliminado em casa, na Vila Belmiro, pelo Barcelona do Equador, que venceu por 1x0, depois do empate por 1x1 em Quito, e o Fluminense, que ficou com a vaga, mesmo derrotado pela LDU, no Equador, por 2x1, depois de vencer o primeiro jogo, no Maracanã, por 1x0. O time jogará com o Fluminense nas quartas de final.

Também estarão em campo pelo Brasileiro, neste fim de semana, os protagonistas da decisão da vaga nas semifinais da Libertadores, Grêmio e Botafogo. Vice-líder do campeonato brasileiro, com 43 pontos, 10 a menos que o líder Corinthians, o Grêmio venceu o jogo em Porto Alegre por 1x0 e ficou com a vaga, depois de ter empatado o jogo de ida, no Rio, em 0x0. O Botafogo segue agora apenas no Brasileiro, em busca da classificação para a Libertadores 2018 entre os seis primeiros. No momento é o 7º, com 37 pontos.

A rodada completa é a seguinte: sábado (23): Flamengo x Avaí e Santos x Atlético PR; domingo (24): São Paulo x Corinthians; Fluminense x Palmeiras; Coritiba x Botafogo; Atlético GO x Cruzeiro; Chapecoense x Ponte Preta; Atlético MG x Vitória; Bahia x Grêmio; segunda-feira (25): Sport x Vasco.

