Elevações de juros nos EUA em 2018 devem ocorrer em ritmo similar ao de 2017

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deve conduzir novos apertos monetários este ano para acompanhar a perspectiva sólida para a economia, afirmou nesta terça-feira a presidente do escritório de Cleveland da instituição, Loretta Mester.

"Se as condições econômicas evoluírem conforme o esperado, precisaremos de novas altas de juros este e no próximo ano, em ritmo similar ao visto no ano passado", afirmou a dirigente em um discurso preparado para ser apresentado em Dayton, Ohio. "Esta abordagem gradual é a melhor estratégia para sustentar a expansão e equilibrar os riscos de nosso mandado duplo", acrescentou.

Mester é membro votante do Comitê Central de Mercado Aberto (Fomc) este ano. O Fed elevou os juros três vezes no ano passado, e indicou que deverá fazer o mesmo este ano. Em seus comentários mais recentes, a dirigente expressou que concorda com a perspectiva, mas gostaria de acelerar o ritmo de altas.

Para a dirigente, o ritmo gradual de altas permite ao Fed responder a desenvolvimentos inesperados e mitigar as chances de que o mercado de ativos se desestabilize. Ela também se mostrou tranquila em relação às idas e vindas do mercado financeiro nos últimos dias. "A negociação continua como esperado e não houve retração de crédito", afirmou.

Mester disse acreditar que os EUA vão crescer 2,5% em 2018 e que a inflação deve voltar à meta de 2,0% nos próximos anos .Ela também previu que o desemprego chegará a menos de 4% ainda este ano.